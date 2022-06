Sport

Cattolica

| 14:16 - 25 Giugno 2022

A sinistra Simone Lilli.

Manca la conferma ufficiale, ma il tecnico ex Cattolica, Marignanese e Torconca Simone Lilli è la nuova guida tecnica del K Sport Montecchio, club di Promozione Marche. Uno dei rinforzi sarà l'attaccante in uscita dal Gabicce Gradara, Francesco Vegliò. Lilli in queste settimane sta frequentando il corso Uefa A a Coverciano. Il K Sport Montecchio si candida ad un ruolo da protagonista.