Rimini Milano in bici per festeggiare lo scudetto del Milan, la sfida di Stefano

Attualità

Rimini

| 13:50 - 25 Giugno 2022

Stefano al Duomo di Milano e a sinistra il percorso sulla mappa di Strava.



Il riminese Stefano R., dipendente di Trenitalia, è stato protagonista di una particolare sfida sportiva. Ha infatti percorso in bicicletta gli oltre 350 km che separano Rimini da Milano, pagando pegno dopo una scommessa fatta con i colleghi del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. E rispettando una promessa fatta al figlio Tommaso. Stefano si sarebbe infatti cimentato nell'impresa ciclistica in caso di vittoria dello scudetto da parte del suo amato Milan. Sembrava utopia, ma alla fine la squadra rossonera è riuscita a regalare un sogno a tutti i suoi supporter, compreso Stefano.



Proprio sulla pagina del Dopolavoro Ferroviario di Rimini viene raccontata la sfida di Stefano, partito da Rimini alle 6.23 di lunedì 6 giugno. Tredici ore e 57 minuti di pedalate, per l'arrivo in tarda serata in piazza Duomo. Il giorno dopo Stefano ha scelto il treno per rientrare in Riviera: "stanco, ma felice e orgoglioso per aver completato con successo questa avvincente avventura".