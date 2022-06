Tempo "pazzo", bufera di vento e acqua su Riccione: devastati ristorante e stabilimenti balneari

Cronaca

Riccione

| 13:25 - 25 Giugno 2022

I danni al bagno 135 e in gallery quelli al Samsara.



Ieri sera (venerdì 24 giugno), intorno alle 19, un breve temporale ha interessato parte della costa di Riccione. Un temporale in rapido transito, inaspettato viste le condizioni di stabilità che interessano il nostro territorio da settimane, si è abbattuto sulla costa. Le consistenti raffiche di vento associate hanno scatenato il panico tra i bagni 125 e 135, tra viale d'Annunzio e la passeggiata Goethe: ombrelloni rotti, tende sradicate dai propri supporti, lettini ribaltati.



Danni ingenti anche per il Samsara Beach (fotogallery) e per il ristorante Patty sulla passeggiata Goethe: "circa 70.000 euro", spiegano dalla direzione del ristorante. Danneggiati gli ombrelloni, i tavoli e anche piatti e bicchieri. "Non avevamo più niente - raccontano dal ristorante - avevamo apparecchiato tutto. Abbiamo dovuto disdire ogni prenotazione e tenere chiuso". I titolari del ristorante hanno dovuto fare una corsa contro il tempo, per ricomprare tutto e riaprire questa mattina (sabato 25 giugno): missione compiuta.