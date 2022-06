Cartelli con insulti ai partigiani all'ingresso dello Spazio Grotta Rossa di Rimini

Attualità

| 12:27 - 25 Giugno 2022

I cartelli all'ingresso - foto dalla pagina Facebook di Grotta Rossa.

Cartelli con insulti ai partigiani lasciati davanti allo Spazio Pubblico Autogestigo Grotta Rossa di Rimini. I gestori condannano il gesto "Crediamo siano segnali che, anche se ad opera magari di singoli nostalgici più o meno alterati da questi caldi precoci, non vadano sottovalutati anzi, crediamo sia necessario denunciarli pubblicamente per aumentare la soglia di attenzione degli abitanti del quartiere e della cittadinanza" si legge nella pagina Facebook del gruppo.

Solidarietà e condanna arrivano anche dall'Anpi di Rimini "Alla luce di questo vergognoso attacco ci impegneremo con ancora maggiore ostinazione a divulgare i valori e i valori della nostra Costituzione attraverso le armi della cultura, del dialogo, e del confronto democratico, in opposizione frontale all'offesa alla calunnia e alle intimidazioni." si legge nella nota di Anpi.