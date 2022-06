San Marino rende omaggio all'indimenticabile Totò

Attualità

Serata di poesia, musica e ricordi in omaggio dell'attore Antonio De Curtis, in arte Totò.

Lunedì scorso 13 giugno, al Teatro Titano di San Marino, l'associazione sammarinese Libertà Perpetua in collaborazione con l'associazione sammarinese Protezione Animali Apas, hanno organizzato una serata unica di poesia, musica e ricordi in omaggio dell'indimenticabile attore Antonio De Curtis, in arte Totò. Fra i presenti, ospite d'onore, la nipote Elena.



Con la regia di Lino Cenci, sul palco la bellissima e bravissima attrice e laureanda in criminologia, Iuliana Petecariu che ha narrato le più belle poesie di Totò in napoletano. Per lei, Romena di nascita ma sammarinese d'adozione, non è stato un grosso problema quel "dialetto gli è sempre piaciuto" e per l'occasione l'ha approfondito in maniera maniacale, ed era accompagnata al pianoforte da un grande musicista, il Maestro Claudio Morosi, già pianista di Luciano Pavarotti e di Andrea Bocelli. Fra i presenti di spicco, oltre la nipote di Totò Elena, il bravissimo attore e comico Maurizio Ferrini (in arte signora Coriandoli) e il Maestro Alfredo Soricheti direttore d'orchestra marchigiano. Inoltre, erano presenti i presidenti delle due associazioni sammarinesi, organizzatrici dell'evento, Emanuela stolfi e Manuel Micheloni. Ballante