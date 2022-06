Volley femminile B2, il main sponsor di Riccione è Lasersoft

Sport

Riccione

| 11:21 - 25 Giugno 2022

Un nuovo sponsor entra a far parte della famiglia Riccione Volley. Si tratta di Lasersoft, azienda leader in Italia e in Europa, nella produzione di software e gestionali per i mercati Hospitaliy e Retail.

L'azienda riminese sarà il main sponsor della prima squadra femminile, che militerà in serie B2 Nazionale. La partnership attivata è di natura pluriennale, l’accordo prevede la presenza del marchio “Lasersoft” sulla parte frontale al centro della divisa ufficiale e la denominazione della squadra con il nome dell'azienda, Lasersoft Riccione Volley.