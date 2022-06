Santarcangelo, chiuso un tratto di via Montevecchi per lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:08 - 25 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Il tratto di via Montevecchi compreso tra via Ugo Braschi e il primo ingresso al parcheggio Francolini (lato via Emilia) resterà chiuso al traffico e alla sosta dalle ore 8 alle ore 18,30 nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno.



Le modifiche alla viabilità – necessarie per consentire la realizzazione di un allaccio fognario – prevedono il divieto di transito nel tratto di via Montevecchi interessato dai lavori: lato centro storico la strada sarà senza uscita, ma resterà comunque possibile accedere e sostare al parcheggio Francolini. I veicoli provenienti da via Ugo Braschi saranno invece obbligati a proseguire dritto o svoltare a destra sul lato ferrovia della stessa via Montevecchi.

L’ordinanza completa di modifiche al traffico è pubblicata sul sito del comune .