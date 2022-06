Calcio D, Fya Riccione: Pasquale Cassese è il nuovo proprietario

Sport

Riccione

| 10:40 - 25 Giugno 2022

Da sinistra Pasquale Cassese e Byron Peasland.

Con un post sulla pagina Facebook del club, la Fya Riccione ha comunicato il cambio di proprietà. Dalle mani dei fratelli Peasland è passata a quelle dell’imprenditore napoletano Pasquale Cassese a capo del gruppo Pc Distribution spa presente sul mercato dell’elettronica di consumo anche con il nuovo marchio Power X. L’accordo è stato formalizzato davanti al notaio nella giornata di sabato. Nei primi giorni di luglio sarà convocata una conferenza stampa per illustrare il progetto, lo staff e tutto il resto e la proprietà incontrerà presto il sindaco Daniela Angelini. Il 6 luglio scade il termine per l’iscrizione al campionato.

Come già annunciato da Altarimini.it, l’allenatore della prima squadra, neopromossa in Serie D, sarà Mattia Gori, ex Alfonsine, Sasso Marconi e Correggese. Il direttore sportivo è Pasquale Laurino.