Riccione

| 08:21 - 25 Giugno 2022

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, a Riccione. Un furgone guidato da un uomo di origine straniera, mentre stava percorrendo via Veneto, si è schiantato contro un albero. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Per estrarre il conducente dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale del 118 e l'elisoccorso: l'uomo è stato portato al Bufalini di Cesena. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.