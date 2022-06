Morciano, ecco la giunta: il vicesindaco sarà a rotazione

| 20:29 - 24 Giugno 2022



Il sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti ha firmato in queste ore il decreto relativo alla nomina degli assessori che andranno a comporre la Giunta comunale.



La scelta degli assessori fa seguito ad un percorso di attenta valutazione, all'interno del gruppo consigliare di Morciano Civica, che ha tenuto conto sia del numero di preferenze ricevute dai candidati in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno scorso ma anche delle competenze e della disponibilità di ciascuna figura.



La giunta comunale sarà quindi composta, oltre che dal sindaco Ciotti, da Andrea Agostini, Pierluigi Autunno, Rosina Martella e Ilaria Sartori. "Una squadra competente e motivata, espressione dei valori di condivisione che stanno alla base del progetto di Morciano Civica", spiega una nota del sindaco.



Il gruppo consigliare di Morciano Civica, nell'ambito degli approfondimenti effettuati, ha concordato che per quanto riguarda il ruolo di vice sindaco esso sarà affidato in maniera alternata a rappresentanti delle due liste (Morciano Viva e Morciano Futura) che hanno dato vita al nuovo progetto politico vincitore delle ultime elezioni amministrative. La prima persona a ricoprire l'incarico sarà Pierluigi Autunno. Per il ruolo di Presidente del Consiglio comunale è stato scelto Andrea Agostini, il più votato tra i candidati di Morciano Civica. Nel corso della prima riunione di giunta, prevista per la prossima settimana, si procederà anche all'assegnazione delle deleghe.