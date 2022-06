Calcio Prima Categoria: Perticara, Giorgio Rinaldi nuovo allenatore

Sport

Perticara

| 20:26 - 24 Giugno 2022

Giorgio Rinaldi.



Il Perticara ha ufficializzato il nuovo allenatore: é Giorgio Rinaldi, in passato sulle panchine di Corpolò, Sant'Ermete e Pietracuta.



Così la nota che ufficializza l'arrivo di Rinaldi: "L'identikit per un cambio alla guida tecnica ha portato al nome di Giorgio Rinaldi, tecnico dal lungo curriculum, con una storia calcistica importante alle spalle.

Già allenatore di Sant' Ermete, Corpolo', Pietracuta e tante altre società ha sempre portato nel suo modo di vivere questo sport il bel calcio , il sapere che niente si conquista senza il sacrificio e il duro lavoro, tutto però , costruito anche decidendo nella suo passato di fare un passo indietro, dal partire dai settori giovanili perché è da lì che a suo modo ci si completa come allenatore.

Alla domanda:

Perché Perticara ?

Risponde:

Perticara è storia, blasone e già dai primi incontri il Valsecchi ti fa respirare questa aria, voglia di fare calcio, voglia di stare insieme.

Una società che nei suoi 90 anni merita il giusto rispetto che è poi quello che intendo dare.

La stagione appena passata, archiviata, ha però portato una motivazione forte nel gruppo ed è da lì che intendo partire...Parole che danno carica a tutto l'ambiente e noi siamo felici di averti tra noi".