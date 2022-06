Giovani turiste aggredite e rapinate dalla baby gang, tre minorenni arrestati a Riccione

Cronaca

Riccione

| 18:52 - 24 Giugno 2022

Carabinieri di Riccione (foto di repertorio).



I Carabinieri di Riccione hanno fermato tre minorenni residenti in Lombardia, in relazione a una rapina consumatosi nella notte tra giovedì e venerdì (23-24 giugno) in viale Milano. Le vittime sono delle giovani turiste, accerchiate dal "branco", formato da ragazzi e ragazze, prese a schiaffi e calci, infine rapinate di uno smartphone. Le indagini dell'Arma hanno portato all'individuazione dei tre minori, un ragazzo e due ragazze, riconosciuti dalle vittime quali esecutori materiali della rapina. Le ultime due inoltre nella stessa notte hanno effettuato un analogo colpo, bottino sempre uno smartphone, sempre a danno di ragazzine in vacanza nella Perla Verde. Un terzo smarpthone rubato è stato trovato in possesso di un cittadino nordafricano, maggiorenne, appartenente a un'altra compagnia, denunciato per ricettazione. Il telefono era stato rubato in un locale riccionese.