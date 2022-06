Ecco la Nuova Megane E-Tech Electric: il primo modello della 'generazione 2.0' di veicoli elettrici

Attualità

Rimini

| 19:25 - 24 Giugno 2022

Giovanni e Silvia Piraccini concessionari Renault di Rimini e Gabicce.

Presentata venerdì alla concessionaria Renault di Rimini 'Ren- Auto Piraccini' (via Italia 24), la Nuova Mégane E-TECH Electric. Sabato dalle ore 9 alle ore 12,30 è in vetrina alla sede di via Italia ed è possibile effettuare il test drive e da lunedì l'auto sarà in esposizione oltre che in via Italia anche nella sede di di Gabicce in via dell'Artigianato 43.



Con Nuova Mégane E-TECH Electric, Renault propone il primo modello della “generazione 2.0” di veicoli elettrici ed apre un nuovo capitolo della rivoluzione elettrica che ha avviato oltre un decennio fa. Dotata di tecnologie all’avanguardia, connessa, integrata nell’ecosistema elettrico ma anche nell’ecosistema digitale dei suoi utenti, Nuova Mégane E-TECH Electric è pronta ad offrire esperienze inedite.



Potendo contare sulla nuova piattaforma CMF-EV dedicata alla motorizzazione elettrica, Nuova Mégane E-TECH Electric rompe i tradizionali codici del design per acquisire proporzioni inedite e dinamiche ed un rapporto dimensioni/ abitabilità unico.

L’auto prende vita con inedite sequenze di benvenuto e animazioni luminose all’esterno e all’interno.

Nativa digitale, Nuova Mégane E-TECH Electric inaugura la dashboard OpenR, a forma di L rovesciata, che integra il driver display e il display multimediale centrale, creando la più ampia superficie digitale della categoria: 774 cm2.

OpenR accoglie il nuovissimo sistema multimediale OpenR Link con i più avanzati servizi e applicazioni Google integrati (Google Maps, Assistente Google, Google Play), per un’esperienza connessa inedita, del tutto simile a quella offerta da smartphone e tablet.

Una batteria ultra-sottile di soli 110 mm, un nuovo motore fino a 218 cv di potenza e 7,4 s di accelerazione 0-100 km, una frenata rigenerativa a quattro livelli con palette al volante, un MULTI-SENSE di nuova generazione… con Nuova Mégane E-TECH Electric le sensazioni di guida si trasformano in emozioni.

Ventisei sistemi di assistenza alla guida, fra cui l’Active Driver Assist, accompagnano il conducente nella guida e nelle manovre di parcheggio, per un’esperienza di Nuova Mégane E-TECH Electric in tutta sicurezza e serenità.

Con Nuova Mégane E-TECH Electric, la guida elettrica supera i suoi limiti. Spostamenti quotidiani o lunghi viaggi (weekend e vacanze), la gamma di Nuova Megane E-TECH Electric è stata concepita per fornire una risposta adatta alle esigenze diversificate della clientela:

- due batterie che si coniugano con l’efficienza energetica avanzata del veicolo: EV40 (40 kWh) per un’autonomia di 300 km WLTP e EV60 (60 kWh) per un’autonomia fino a 470 km WLTP;

- la massima versatilità di ricarica. Il caricatore di bordo AC 22 kW è di serie su tutte le versioni per una ricarica più veloce alle colonnine più diffuse sul territorio italiano (fino a 160 km recuperabili in 1 ora). Le versioni EV40 integrano, inoltre, il caricatore DC 85 kW, mentre le versioni EV60 il caricatore DC 130 kW per una ricarica ancora più rapida (fino a 300 km di autonomia in 30 minuti).



La gamma



Nuova Mégane E-TECH Electric è disponibile in sei tinte di carrozzeria eleganti e distintive: Grigio Aviation, Grigio Schisto, Blu Notturno, Rosso Passion, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Per una maggiore personalizzazione, è possibile optare, in funzione degli allestimenti, per tinte bi-tono differenziando il colore del tetto, dei montanti e dei retrovisori esterni con 13 abbinamenti possibili.



Nuova Mégane E-TECH Electric è proposta in Italia in una gamma semplice con 3 livelli di equipaggiamento (Equilibre, Techno e Iconic), a partire da 37.100€ con la batteria EV40 e 41.700€ con la batteria EV60.



Cuore di gamma la versione Techno EV60 optimum charge, disponibile con finanziamento Valore Futuro Renault a partire da 300€ al mese*.



Sono, inoltre, disponibili, due versioni (Evolution ed Evolution Extend Range), concepite in termini di caratteristiche e dotazioni prevalentemente per le esigenze della clientela professionale, entrambe dotate di batteria EV60. La versione Evolution Extended Range abbina la batteria EV60 al motore da 130 cv con un’ottimizzazione dell’autonomia che raggiunge i 470 km WLTP.



Nuova Mégane E-TECH Electric è al momento disponibile agli ordini nelle versioni con batteria EV60. Seguirà in primavera la commercializzazione delle versioni EV40.

Il lancio di Nuova Mégane E-TECH Electric avrà luogo nella primavera 2022 con la disponibilità delle vetture in Concessionaria.





Un ecosistema di mobilità e servizi



Renault offre un’esperienza di mobilità elettrica che va oltre il veicolo stesso, a cominciare dall’ecosistema di ricarica.

I clienti di Nuova Megane E-Tech Electric potranno avvalersi di Mobilize charge pass per ricaricare presso la più vasta rete europea di colonnine pubbliche. Questa soluzione, disponibile sull’app My Renault, permette di accedere con un’unica card ad oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità.



Per la ricarica privata, Renault propone soluzioni all-inclusive, in collaborazione con Enel X, ordinabili presso la Rete delle Concessionarie all’atto dell’acquisto del veicolo, e comprensive del sopralluogo preliminare e della loro installazione a domicilio.



Con il supporto di Mobilize Power Solutions, Renault, inoltre, affianca le aziende nel processo di transizione verso la mobilità elettrica, semplificando la ricarica delle flotte elettriche con un servizio di consulenza a 360° per progettare ed implementare l’infrastruttura di ricarica su misura.





Un’esperienza connessa inedita



L’esperienza a bordo di Megane E-Tech Electric si vive anche grazie alla sua connettività.

Nuova Mégane E-TECH Electric resta sempre connessa all’ecosistema digitale dell’utente a bordo con i servizi Google e a distanza con i servizi connessi della App My Renault, inclusi per i primi 5 anni. Numerose le funzionalità per un’esperienza di mobilità elettrica aumentata: dal pre-condizionamento all’avvio della ricarica, dalla geolocalizzazione delle colonnine pubbliche fino alla pianificazione di itinerari con le soste opportune per la ricarica.

L’update del Firmware over the air (FOTA), gratuito anch’esso per i primi cinque anni, consente al sistema OpenR Link di restare sempre aggiornato.



Un’esperienza elettrica in tutta serenità



Megane E-Tech Electric beneficia di una garanzia di 2 anni per il veicolo (con assistenza 24/24, 7/7) e di 8 anni (o 160.000 km) per la batteria, incluso il servizio di assistenza stradale in caso di panne d’energia, con la ricarica sul posto o il traino al punto di ricarica più vicino, a seconda dell’area geografica.



ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE