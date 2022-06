Volley, Dinamo Bellaria: Rossetti e Frascio al Trofeo delle Regioni

Sport

Bellaria Igea Marina

24 Giugno 2022





E’ una stagione sportiva strepitosa che sembra non finire mai quella della Dinamo Pallavolo Bellaria. Dopo le cinque Final Four regionali, il trofeo dei territori, le selezioni, l’AeQuilibrium cup di Beach e i collegiali in Nazionale, per la società di patron Pozzi arriva anche la chiamata per il Trofeo delle Regioni.

Saranno Diego Frascio e Lorenzo Rossetti a rappresentare la Dinamo nella storica kermesse giunta alla 37esima edizione che prenderà il via lunedì 27 giugno con la cerimonia di apertura in programma a Salsomaggiore Terme dove, più di 500 giovani atleti in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, sfileranno per le strade della città emiliana.

Il via alle gare, invece, è previsto il 28 giugno quando nei dieci impianti le 42 rappresentative, 21 maschili ed altrettante femminili, si contenderanno il prestigioso Trofeo che verrà assegnato con le finali in programma sabato 2 luglio presso il PalaSport di Salsomaggiore.



Per Lorenzo e Diego è stato un lungo percorso, fatto di emozioni, selezioni e tanti allenamenti in giro per la regione, che alla fine però ha premiato l’impegno e la costanza che i due atleti hanno messo nell’essere sempre presenti alle convocazioni ricevute con la possibilità di viversi questo bellissimo torneo a Salsomaggiore.



Complimenti, ancora una volta, ai due atleti e grandi amici ma anche alla Dinamo Pallavolo che sotto la guida tecnica di Andrea Fortunati Andrea ha valorizzato il suo settore giovanile e fatto crescere questi ragazzi (in prestito da Ravenna) anche con esperienze di alto livello.



"Siamo orgogliosi di questa doppia convocazione. E già difficile avere un atleta convocato, pensare che quest’anno saranno, due ci rende davvero fieri - commenta la società - . Per i ragazzi partecipare a questo torneo è un premio per questa annata intensa, che li ha portati a giocare campionati di Serie B, C, 19 e 17 Eccellenza con oltre cinquanta gare. Ci è piaciuta la loro umiltà, disponibilità e per come si sono messi a disposizione degli altri compagni per raggiungere il miglior risultato possibile. Ringraziamo tutto lo staff tecnico, in particolare gli allenatori Fortunati e Spiga che hanno allenato questi ragazzi fino all’ultimo giorno. Un grazie anche i dirigenti e i genitori tutti, che sono stati fondamentali per portare a termine questa straordinaria stagione sportiva. Ai due ragazzi, invece, l’augurio più sincero di ben figurare e di godersi a pieno questa bella esperienza".