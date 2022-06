Attualità

Verucchio

| 17:12 - 24 Giugno 2022

Comune di Verucchio.



Il comune di Verucchio, sulla propria pagina Facebook, ha pubblicato l'avviso di un bando aperto per tecnici diplomati aperto fino alle 13 del 14 luglio 2022. In particolare si cerca un istruttore tecnico cat. C, da assumere a tempo indeterminato negli uffici tecnici del comune di Verucchio o in quelli dell'Unione comuni Valmarecchia.





QUI il bando.