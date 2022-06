Attualità

Rimini

| 17:00 - 24 Giugno 2022

Bollettino Covid 24 giugno 2022.



Sono 527 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini, nei primi cinque giorni della settimana sono stati 2044. La scorsa settimana furono 1235 (+40%). Scendono a 2 i ricoverati in terapia intensiva (-2), non si registrano decessi.



In regione i decessi sono nove (età media 81 anni). I nuovi casi sono 4474. Sul fronte ricoveri nei reparti Covid sono 792 (+16), in terapia intensiva salgono a 29 (+1) a fronte di 3 nuovi ingressi e 2 dimissioni.