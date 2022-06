Gianluca Zucchi nuovo presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro

Attualità

Rimini

| 11:23 - 27 Giugno 2022

Cambio di consegne tra Filippo Zilli e Gianluca Zucchi.

Dal 1 luglio Gianluca Zucchi sarà il nuovo presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro. L'ex assessore del comune di Talamello, conosciutissimo per il suo lavoro alla Valpharma e per i suoi trascorsi da calciatore dilettante, è il successore di Filippo Zilli. In occasione del passaggio di consegne, sono state rinnovate anche le cariche del direttivo: Daniele Dell'Omo è il vicepresidente, Marcello Schiaratura il segretario, Graziano Lunghi cerimoniere e Gianfranco Di Luca tesoriere.



Il rinnovo delle cariche sociali è avvenuto domenica 19 giugno, nella splendida cornice di palazzo Marcosanti, a Poggio Torriana. Alla serata erano presenti il governatore distrettuale Franco Saporetti, il past governatore distrettuale Ezio Angelini, il cerimoniere distrettuale, il presidente del centro raccolta occhiali usati, il presidente del Lions Club Irnerio-Bologna, gemellato con l’Ariminus Montefeltro.



Durante la cerimonia, il presidente uscente Filippo Zilli ha tracciato il bilancio delle attività poste in essere negli ultimi 12 mesi:: l’arredo dei giardini dell’ Hospice Rimini con la posa di 15 panchine in memoria del Socio Lions Ammiraglio Aleardo Cingolani, la sponsorizzazione di un viaggio ai confini dell’Ucraina per la consegna di viveri e medicinali, un’importante racconta di occhiali usati che è diventata un tentativo di ingresso nel guinness dei primati, la serata con Gessica Notaro sul tema violenza sulle donne, la collaborazione con la Caritas di Novafeltria ed il convento dei frati minori di Villa Verucchio per l’accoglienza dei profughi ucraini, oltre agli altri services messi in atto.

Parola poi al nuovo presidente Gianluca Zucchi, che ha illustrato il proprio programma nel segno della continuità dei valori lionistici, presentando il nuovo consiglio direttivo.