Tassa di soggiorno, ora va dichiarata anche all’Agenzia delle Entrate

Attualità

Rimini

| 16:23 - 24 Giugno 2022

Dichiarazione imposta di soggiorno: invio prorogato al 30 settembre.

Più tempo per inviare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno: il Decreto Semplificazioni ha previsto la proroga della scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2022. E’ una delle novità che riguardano l’imposta. A illustrare la variazione è il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.



"In Legge di bilancio era stata introdotta la nuova modalità di dichiarazione della tassa di soggiorno attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Chi non effettuava questa comunicazione veniva perseguito anche penalmente. Il Movimento 5 stelle ha fortemente voluto l'abolizione della figura di agente contabile per i gestori di strutture ricettive tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno nei Comuni dove è applicata, ritenendo eccessivo il reato di peculato a cui si rischiava di andare incontro. La modifica alla norma, contenuta nell'articolo 180, comma 3 del DL n. 34/2020 è stata poi perfezionata dall'articolo 5-quinquies del delegato fiscale (DL 21 n. 146/2021, convertito con modifiche) per quanto riguarda la retroattività. Altro aspetto importante riguarda la scadenza per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022. Ci sono quindi tre mesi in più per l’invio dei dati del 2020 e del 2021, utilizzando il modulo, le istruzione e le specifiche tecniche forniti dal Mef. Si tratta di interventi sicuramente molto rilevanti per il nostro territorio e per tanti imprenditori della Riviera.” Lo dichiara il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.



"In questi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei gestori sulle difficoltà per la modalità di dichiarazione sulla nuova piattaforma di agenzia per le entrate. Abbiamo così lavorato e ottenuto la proroga della scadenza relativa alle comunicazioni della tassa di soggiorno al prossimo 30 settembre. Continuiamo a monitorare con il massimo impegno le attività turistiche in questa fase di rilancio dopo due anni di grave crisi; ai nostri imprenditori serve il massimo sostegno affinché possano programmare il futuro con maggiore serenità" conclude Croatti.