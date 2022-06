San Marino, 'Tre Serate di Emozioni': Berti, Panceri, Leali in concerto

Eventi

Repubblica San Marino

| 16:12 - 24 Giugno 2022

La conferenza stampa di "Tre Serate di Emozioni".

In mattinata, presso San Marino Outlet Experience, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dalla San Marino Concert Band per la presentazione dell'evento "Tre Serate di Emozioni", che andranno in scena nelle date 1-2-3 luglio presso il Campo Bruno Reffi.

Sul palco, nelle tre serate differenti: Orietta Berti, Gatto Panceri e Fausto Leali.



Il Maestro Dino Gnassi, Direttore artistico San Marino Concert Band, forte della propria esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo, ha ripercorso le tappe che hanno permesso di acquisire la capacità di coniugare la proposta musicale di San Marino Concert Band con la partecipazione di grandi artisti di grande livello.



Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha dichiarato: "Voglio ringraziare di cuore gli organizzatori, il Maestro Gnassi e la San Marino Concert Band che si conferma una realtà poliedrica e che questa volta ci propone l'abbinamento dei loro strumenti e del loro stile con tre grandi artisti del passato apprezzatissimi anche oggi.