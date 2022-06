Verucchio: fidanzati viaggiavano in auto con un chilo e mezzo di marijuana, arrestati

Cronaca

Verucchio

| 14:33 - 24 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Viaggiavano con un chilo e mezzo di marijuana in auto: due fidanzati, lei di 39 anni e lui di 29, entrambi originari del Napoletano ma residenti a Verucchio, sono stati fermati a Bellaria ed arrestati per detenzione al fine di spaccio dai carabinieri. I fatti risalgono alla sera di lunedì scorso (20 giugno), quando i due sono stati fermati e controllati da una pattuglia dei carabinieri di Rimini. Sul tappetino del lato passeggero, i Militari hanno rinvenuto un involucro con un chilo e 559 grammi di marijuana e durante la perquisizione dell'appartamento dove la coppia risiede a Verucchio, altri 60 grammi dello stesso tipo di droga. I due conviventi, difesi dagli avvocati Marco Bosco e Andrea Tura del Foro di Rimini, sono comparsi davanti al gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. A prendersi la maggiore responsabilità del trasporto di droga è stato l'uomo, che ha dichiarato di avere una partita di marijuana con un principio attivo bassissimo e quindi pressoché legale, e di avere l'intenzione di venderla per buona ad un cittadino albanese residente nel comune di Bellaria. Il gip ha quindi convalidato l'arresto disponendo la detenzione in carcere per il 29enne, mentre la donna è tornata in libertà con l'obbligo di firma tre volte a settimana presso la polizia giudiziaria.