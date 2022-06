Italia e Francia, sfida tra chef nella cornice del Grand Hotel di Rimini

Attualità

14:29 - 24 Giugno 2022

Grand Hotel di Rimini.



E' da sempre l'appuntamento più elegante e atteso dell'estate. Si tratta dell'Ouverture de la Terrasse, la cena in terrazza del Grand Hotel di Rimini, che inaugura così le sue serate in abito da sera dell'estate 2022.



"L'apertura della terrazza è uno dei momenti più magici della stagione turistica – racconta Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels -. Quest'anno il tema non poteva che essere il gusto, per sottolineare una volta di più quando la magia, il bello e il fascino italiano e internazionale appartengano al Grand Hotel di Rimini".



Appuntamento dunque martedì 28 Giugno, nella Terrazza del Grand Hotel con la cena a buffet, realizzata in collaborazione con "Rendez-vous sur les Sommets". Sarà ospite d'onore Davy Tissot, vincitore del premio Bocuse d'Or 2021.



Si tratta di una cena gourmet pensata per celebrare il trionfo del gusto, dell'eleganza e della bellezza in riva al mare, con un testa a testa fra la miglior cucina tradizionale del territorio Romagnolo e quella francese. Gli chef realizzeranno una serata di Show-Cooking sotto le stelle in cui ognuno si cimenterà nella sua speciale proposta dell'estate 2022.



GLI CHEF Davy Tissot "Bocuse d'Or 2021" vincitore



Jean Philippe Merlin "Ristorante Paul Bocuse" Direttore di Sala

Christian Tetedoie "Tetedoie" Chef Patron

Christophe Carlier "Tetedoie" Executive Chef

Christophe Tuloup "Tetedoie" Chef Pasticcere

Romain Barthe "L'Auberge de Clochemerle" Chef Patron

Giampaolo Raschi "Guido" Chef Patron

Riccardo Agostini "Il Piastrino" Chef Patron

Mariano Guardianelli "Abocar" Chef Patron

Enrico Croatti "Moebius" Chef Patron

Raffaele Liuzzi "Liuzzi" Chef Patron

Fabio Rossi "Gente di Mare" Chef

Gregorio Grippo "La Buca" Chef

Giuseppe Gasperoni "Il povero Diavolo" Chef Patron

Claudio Di Bernardo "Grand Hotel Rimini" Executive Chef



Saranno serviti vini delle eccellenze romagnole ma anche delle regioni vicine e francesi. Tra questi si ringraziano: Cave Cooperative Oedoria, Franciacorta Antica Fratta, Azienda Agricola Mencaroni, La Staffa, Fattoria Nicolucci, Torre del Poggio, Enio Ottaviani, Tenuta Villa Rovere, Umberto Cesari.



La serata sarà allietata dalle romantiche coreografie parigine create dal corpo di ballo Show ballet Milano: uno spettacolo che farà rivivere agli ospiti presenti un perfetto clima parigino dal 1800 fino ad oggi.



Il costo è di 110,00 euro per persona bevande incluse, Bimbi dai 0 ai 2 free - dai 3 ai 6 anni 45,00 euro - dai 6 ai 12 65 euro. L'accesso è consentito acquistando il voucher. Per informazioni: 0541/56000, info@grandhotelrimini.com



Con l'Ouverture de la Terrasse si inaugurano le cene estive sulla Terrazza del Grand Hotel di Rimini: tutti i martedì, giovedì e sabato fino a fine estate. Un'esperienza con il fascino, lo stile e il gusto da vivere con i cinque sensi.