Addio a Fabio Graziosi, storico presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro

Attualità

Verucchio

| 15:49 - 24 Giugno 2022

Fabio Graziosi.

Addio a Fabio Francesco Graziosi, storico presidente del Lions Club Ariminus Montefeltro, scomparso ieri (giovedì 23 giugno), all'età di 66 anni. Originario di Monte Cerignone, da una famiglia molto conosciuta in tutta la zona del Conca, viveva a Verucchio assieme alla moglie Flora. Lascia lei e i figli Enrico, Filippo e Andrea, a cui vanno le condoglianze anche della nostra redazione. Graziosi è stato informatore farmaceutico, per conto della Bayer e della Schering, operativo in diverse regioni del Centro Italia. Il Lions Club Ariminus Montefeltro ne ricorda "l'onestà e l'impegno profuso nel ricoprire i vari impegni lionistici: presidente del club e artefice della trasformazione dello stesso, delegato di zona, officer della formazione e segretario distrettuale". La figura di Graziosi rimarrà per sempre un esempio, "una guida e un fermo punto di riferimento" per la comunità.