Santarcangelo, il centro storico diventa un palcoscenico per le scuole di ballo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 24 Giugno 2022

Tango (foto di repertorio).



Sabato 25 giugno, nelle vie del centro di Santarcangelo si terrà la prima edizione di "Balla!", appuntamento dedicato alle scuole di ballo locali, che si esibiranno, ognuna per 15 minuti, nella splendida cornice del centro storico della Città clementina.



Musica Country, Folk/Liscio romagnolo, Fruste, Tanto e Danza del ventre saranno protagoniste con i Wild Angels, Le sirene danzanti, Ho Tango, Rimini Dance Company e la palestra RaMi (danza del ventre).

Le musiche saranno trasmesse in filodiffusione per tutto il centro storico cittadino. Si parte alle 21 con i Wild Angels.