Rimini, il comune invita la popolazione a non sprecare l'acqua

| 13:29 - 24 Giugno 2022

La diga di Ridracoli ha impedito che la Romagna vivesse già una situazione emergenziale, a seguito della grave siccità che sta affliggendo la penisola italiana; le autorità stanno comunque monitorando con attenzione la situazione, in maniera quotidiana.

Lo evidenzia l'amministrazione comunale di Rimini in una nota. "Questa gestione intelligente e pubblica della risorsa idrica ha consentito e consente quegli investimenti strategici la cui importanza la registriamo proprio ora, in cui territori a noi vicini sono chiamati purtroppo a misure emergenziali sul consumo di acqua", sottolineano da palazzo Garampi. Investimenti che "adesso diventano per l'agenda di governo locale ancora più prioritari e importanti, al fine di evitare future sofferenze causate dall'assenza di pioggia che possano compromettere l'approvvigionamento di acqua potabile". E servono inoltre "quelle scelte infrastrutturali che possano consentire un'organizzazione e una distribuzione diffusa della risorsa idrica, capace di far superare senza troppi danni le situazioni straordinarie come quella odierna". Su questo Rimini ha già dato il proprio assenso circa i progetti di sviluppo e di nuova captazione idrica da parte di Romagna Acque e "con la stessa determinazione si impegna a realizzarli per propria competenza".



Fondamentale, in questa fase storica, l'adozione di comportamenti virtuosi da parte della cittadinanza: "Li invitiamo, ad esempio, a prediligere la doccia al bagno per la propria igiene personale, a controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte; a usare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangigetto per i rubinetti; attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitano l'avvio dell'irrigazione quando non necessario; a usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; a non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba; non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo; a utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante", scrive l'amministrazione comunale.



In linea con l'evolversi della situazione, il comune di Rimini e gli altri comuni della provincia metteranno comunque in atto "tutti gli strumenti e le misure necessarie a garantire la tutela della risorsa idrica".