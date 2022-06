Balli abusivi al chiosco di Marina Centro pubblicizzati sui social: scattano controlli e sanzioni

Cronaca

12:52 - 24 Giugno 2022

Blitz della polizia locale di Rimini, ieri sera (giovedì 23 giugno), in un chiosco di spiaggia a Marina Centro, mentre era in corso una festa danzante, reclamizzata sui social. Proprio da qui è partita l'attività della polizia locale, che dopo alcune verifiche ha disposto il controllo sul posto. Alle 21 così è entrata in azione una pattuglia in abiti civili, che ha identificato il titolare, residente a Rimini, e lo ha sanzionato. Diverse le violazioni accertate: dal divieto di ballo, previsto dal piano dell'arenile, alle norme del Testo unico di Pubblica Sicurezza che impongono una sanzione fino a 1500 euro, oltre a quelle di 1000 euro per la musica e di 300 euro per altre irregolarità legate agli aspetti amministrativi della gestione del locale, autorizzato alla sola somministrazione di alimenti e bevande.



Le violazioni comprendono anche ulteriori accertamenti, tuttora in corso, in quanto l'attività di ballo è stata fatta in totale assenza di autorizzazioni e senza il rispetto delle regole di sicurezza previste.