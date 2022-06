Targa fedeltà ai turisti tedeschi da decenni in vacanza a Cattolica

Attualità

| 12:38 - 24 Giugno 2022

La sindaca Foronchi in visita ai turisti tedeschi presso i Delfini Beach Village.



Momento di festa ieri mattina (giovedì 23 giugno) per Ria Malik, la figlia Claudia ed il genero Thomas Malik, turisti tedeschi che da decenni non tradiscono la Regina dell'Adriatico per le loro vacanze.



Era il 1961 quando Ria approdò da Bonn per la prima volta a Cattolica, negli anni la città è divenuta una seconda casa per la sua famiglia. Al punto tale che Claudia e Thomas hanno scelto di sposarsi nella chiesa di Sant'Antonio da Padova di via Del Prete. Non solo a giugno, ma anche nel mese di settembre la famiglia tedesca è solita trascorrere dei giorni di vacanza a Cattolica.



Per festeggiare questo legame ci si è ritrovati in spiaggia, presso “I Delfini Beach Village” a cui ogni anno viene rinnovata la “fedeltà”. Ad incontrarli, ed in rappresentanza del Comune, è intervenuta anche la sindaca Franca Foronchi. Come "premio" la famiglia tedesca ha ricevuto due targhe preparate dal gestore dei bagni, Roberto Baldassari, insieme all'omaggio dell’Amministrazione del brand book cittadino ed altro materiale turistico. Immancabile un brindisi, la foto ricordo e qualche battuta scambiata con gli affezionati ospiti dalla Prima cittadina che si è complimentata ed ha rinnovato loro l’appuntamento per settembre e per la prossima stagione per proseguire ad incrementare gli anni di “fedeltà” alla Regina.