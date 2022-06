San Marino, arriva Vincenzo De Luca per promuovere il suo libro

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:35 - 24 Giugno 2022

Vincenzo De Luca.



Nell’ambito della visita istituzionale che il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, effettuerà nella Repubblica di San Marino, nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, la Segreteria di Stato per la Cultura organizza una serata di presentazione al pubblico dell’ultimo libro scritto dal governatore campano, dal titolo ‘La democrazia al bivio. Fra guerra, giustizia e palude burocratica.’



Appuntamento mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 18:30 presso il Teatro Titano di San Marino.



Dopo gli indirizzi di saluto del Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi, il Presidente De Luca dialogherà con il giornalista Sergio Barducci sull’attualità politica, in una conversazione che, partendo dalle riflessioni contenute nel libro, spazierà dalla democrazia al Mezzogiorno, dalla sicurezza al lavoro, dalla giustizia alla guerra in Ucraina.



Vincenzo De Luca è un personaggio politico molto noto, sindaco di Salerno per quattro mandati, deputato e viceministro delle Infrastrutture.



L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.