Rimini, oltre cinque kg di droga e 11mila euro in mansarda: arrestati due pusher

| 12:23 - 24 Giugno 2022

Oltre cinque kg di marijuana nascosta nella mansarda di casa, in manette due spacciatori. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini giovedì pomeriggio hanno arrestato in flagranza due cittadini albanesi residenti a Bellaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 26enne difeso dall'avvocato Andrea Muratori e un 24enne difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù.



Durante un controllo della sezione antidroga, gli agenti hanno diretto la propria attenzione su una persona. sulla quale c’erano già sospetti di attività di spaccio. L’uomo, fermato dalla Polizia, aveva addosso due involucri con in totale 4,66 grammi di marijuana. A casa sono state trovate anche due buste con 0,55 e 0.54 grammi di cocaina. Un controllo approfondito ha permesso di trovare, ben nascosta in un mobiletto, una chiave che apriva l’ingresso ad una mansarda al piano superiore. Qui sono stati trovati due sacchi con in totale 5,4 kg di marijuana, 11.690 euro in contanti, la maggior parte nascosti in una cassaforte, una bilancia digitale e tutto il materiale per il confezionamento. Durante la perquisizione è tornato a casa il coinquilino della persona fermata che non è stato in grado di spiegare in modo plausibile la presenza dello stupefacente. Nella sua auto sono stati trovate buste di plastica e una macchina per il sottovuoto. I due sono stati arrestati e si trovano in carcere a Rimini.