Cattolica ed Ardesio sempre più vicine, rafforzate relazioni e sinergia

Attualità

Cattolica

| 11:30 - 24 Giugno 2022

Incontro tra amministrazioni comunali.

L'Assessore Nicola Romeo ha rappresentato lo scorso mercoledì, 22 giugno, l'Amministrazione cattolichina alla processione della Madonna delle Grazie di Ardesio. La Regina dell'Adriatico non ha voluto far mancare la propria presenza al momento culminante della festa per il 415° anniversario dell’Apparizione della Beata Vergine e per il 150° dell’Incoronazione dell’effige della Madonna.



"Ringraziamo l'intera Amministrazione di Ardesio, guidata dal Sindaco Ivan Caccia, e tutti coloro che si sono prodigati anche per la nostra accoglienza. Un momento particolarmente sentito dalla comunità di Ardesio alla quale abbiamo partecipato per rafforzare ed intrecciare ancor di più la relazione e la sinergia, avviata negli anni scorsi, per la promozione dei rispettivi territori".



Tra le ultime iniziative frutto di questa collaborazione, infatti, lo scorso maggio una delegazione seriana ha preso parte al “Wein Tour” facendo conoscere ai turisti e alle migliaia di partecipanti della rassegna cattolichina la 18esima edizione di Ardesio DiVino (6-7 Agosto 2022), e le proposte di pacchetti per un soggiorno in Val Seriana e Val di Scalve in autunno e in inverno.