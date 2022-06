Notte romantica a Verucchio tra aperitivo e jazz al Museo Archeologico

Eventi

Verucchio

| 11:27 - 24 Giugno 2022

Rocca di Verucchio.



Sabato 25 giugno, in occasione della Notte Romantica in uno dei Borghi più belli d’Italia, il borgo di Verucchio si fa ancora più magico con una serata sotto le stelle all’insegna della musica.



La notte romantica di Verucchio parte alle ore 19 con un aperitivo nel borgo allietato da accompagnamento musicale, e prosegue al Museo Archeologico alle ore 21.30 con il concerto Jazz “Numen” di Angelo Comisso Trio.

La partecipazione al concerto è gratuita, si consiglia la prenotazione (0541 670280).



La formazione classica di Comisso pone le basi per un jazz saldamente ancorato alla dimensione europea dell'immagine sonora e del fraseggio, ma allo stesso tempo apre una porta a mondi sonori ampi ed espansivi che cambiano e si evolvono in modo abbagliante. Il Trio, formato da Angelo Comisso pianoforte, Alessandro Turchet contrabbasso e Luca Colussi batteria, porta quindi con una leggerezza mediterranea a tentazioni melodiche, riferimenti etnici, suggestioni liriche e atmosfere visionarie, sempre in un equilibrio timbrico assoluto.



La serata Jazz, con musiche e balli tradizionali in collaborazione con La Vaporiera organizzata in occasione dei Due Giorni di San Giovanni, si inserisce anche nel calendario di Entroterre Festival 2022.