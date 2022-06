Boxe, a Santarcangelo il primo memorial Matteo Scarpellini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:14 - 24 Giugno 2022

I pugili Nicola Severi e Domenico D'agostino con il Maestro Tiziano Scarpellini e i tecnici Matteo Scialdone Matteo e Valentina Lani.

Un memorial dedicato a Matteo Scarpellini scomparso nel 2019, figlio di Tiziano il Maestro della Boxe Santarcangelo. L'appuntamento è per domenica alle 21 in piazza Ganganelli con una serie di incontri contro una rappresentativa proveniente dalla Svizzera.



Per la boxe Santarcangelo saliranno sul ring gli elite Domenico D'Agostino, peso 67 kg e Nicola Severi categoria 80 kg.



La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse società della provincia di Rimini e non solo:

Per la Ring side - Andrea Sedda elite 60 kg - Per la Asd Valconca - Ismaele Agostini elite 60 kg - Per la Biagini boxe - Matteo Bellofiore elite 64 kg - Per la Asd Audax Fano - Klajdi Sulcaj 67 kg.



Aprirà la manifestazione il match tra il ravennate Fabio Spelorzi contro il comacchiese Steve Sammaritani junor nella categoria 66 kg.

Fuori dal programma internazionale ci sarà il match più che interessante tra Nicola Severi e il pari peso Michele Santoli della Audax Fano nella categoria 80 kg.