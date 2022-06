Baobab, la cargobike riminese ancora on the road, tra arte e poesia

Eventi

Rimini

| 10:47 - 24 Giugno 2022

La cargobike Baobab.

La città come palcoscenico per declamare poesie o per imprimere con il gesto pittorico

un segno creativo. Questo il tema del nuovo appuntamento di Baobab, sabato 25 giugno dalle 17.00 alle 20.00, al Largo Boscovich.



Baobab è una cargo bike elettrica attrezzata come un centro sociale su ruote, guidata dagli operatori del Centro Giovani RM25. Grazie al contributo del Comune di Rimini e al supporto delle associazioni ISUR – Istituto di Scienze dell’Uomo e RIGAS – Gruppo d’Acquisto Solidale di Rimini, Baobab porta in giro da gennaio scorso, per parchi e piazze della città, un invito per ragazzi e ragazze alla condivisione creativa.



Questo nuovo incontro, dal titolo Baobart and Poetry, è dedicato alla performance visiva grazie alla guest star Kage che proporrà la sua Live Street Painting, ma anche alla parola poetica che i ragazzi proporranno ai passanti leggendo testi di autori italiani e stranieri dal forte impatto emotivo.