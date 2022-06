Anche Amarcord con 'un'auto-cinepresa' in corsa alla Red Bull Soapbox Race a San Marino

Attualità

Rimini

10:27 - 24 Giugno 2022

Lo staff con l'auto-cinepresa.

Ci sarà anche l'equipaggio riminese Amarcord alla Red Bull Soapbox Race di domenica alle 11.00 a San Marino, la gara in discesa fra mezzi artigianali e spiritosi realizzati da team provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica.

Daniele Argilli, Riccardo Casali, Alberto Gasperoni, Paolo Gabriele, Marco Santi, Gianluca Amaducci e Federico Amaducci nella vita fanno i mestieri più diversi, ma quando scatta il richiamo del folle evento, ogni anno si mettono in moto.



"Partecipavamo anche alla Karatella Race di Coriano – dicono – e abbiamo continuato ora che è subentrata la Red Bull Soadbox Race, che finalmente arriva dalle nostre parti. Da tre mesi lavoriamo ad Amarcord, curando sia la parte coreografica che quella meccanica. L'importante è che freni, perché la discesa sarà lunga, ma qualche sbandata è nel conto e daremo spettacolo".



Il percorso è conosciuto, però lungo la strada potrebbero esserci degli ostacoli o delle strettoie che saranno chiare solo domenica.





Amarcord è una enorme macchina da presa appoggiata su una pedana con le ruote, completa di sedia del regista e per il guidatore. Agli altri membri dell'equipaggio il compito di tenerla in strada e di frenare... ma non troppo. Amarcord ha debuttato in anteprima nel centro storico, giovedì sera, richiamando la curiosità di cittadini e turisti.





"La giuria guarderà tre aspetti – ricordano i componenti il team Lumega Rossa, che fa il verso ai tori rossi del logo Red Bull – per determinare la classifica: il tempo di percorrenza, la qualità del progetto e della scenografia, perché prima della partenza faremo una scenetta come previsto dal regolamento. Noi saremo travestiti da personaggi di Amarcord e ne ricorderemo i passaggi indimenticabili con le battute che tutti conosciamo. Poi ci butteremo in discesa e speriamo bene...".







Davanti a migliaia di spettatori, i 40 equipaggi selezionati dalla giuria sulle centinaia che si propongono, affronteranno la discesa da porta San Francesco (porta del Paese) fino a valle, facendo leva sulla forza di gravità, sull'abilità alla guida e sul risparmio dei freni, ma soprattutto sulla tenuta strutturale del mezzo progettato e realizzato in questi mesi.







Una gara senza eguali nel mondo, che ebbe origine con la Karatella Race di Coriano con protagonista l'indimenticabile Marco Simoncelli. L'eredità ora è stata raccolta dalla multinazionale Red Bull che ne ha rilanciato l'immagine e la spettacolarità.







La Red Bull Soapbox Race 2022 sarà trasmessa in esclusiva TV su DMAX (gruppo Discovery, canale 52 del digitale terrestre) nel mese di luglio, assieme agli emozionanti highlights della gara, agli spassosi "dietro le quinte" e alle esilaranti interviste ai protagonisti.







A scrivere e commentare lo show provvederanno i The Jackal, famoso gruppo comico napoletano reso celebre dall'omonimo canale Youtube, pronti a tornare nuovamente su DMAX dopo il successo della finale dell'edizione 2021 della Red Bull Cliff Diving World Series.