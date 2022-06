Cronaca

Rimini

| 09:13 - 24 Giugno 2022

Chiusa in ascensore con la mano bloccata tra le porte: disavventura per una bimba piemontese di 5 anni in vacanza a Rimini. E’ successo nella prima serata di giovedì. Nell’hotel di viale Vespucci sono arrivati i Carabinieri. Usando una ‘tonfa’ (una specie di bastone) hanno forzato le porte dell’ascensore permettendo alla bambina di essere soccorsa. La piccola, agitata ed impaurita, è stata portata in ospedale per accertamenti.