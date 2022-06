Volantinaggio a Rimini, lavoratori irregolari o totalmente in nero: 19 ditte coinvolte

Cronaca

Rimini

24 Giugno 2022

I Carabinieri controllano i lavoratori.

Lavoratori in nero trasportati nei furgoni assieme ai volantini che dovevano distribuire e alle biciclette da usare per le consegne. I Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Rimini hanno identificato 48 lavoratori di cui 5 in nero e 43 impiegati in modo irregolare con ore in busta paga diverse da quelle effettivamente prestate. Sono 19 le ditte coinvolte nei controlli e tutte sono risultate con delle irregolarità. Il totale delle sanzioni è di circa 255mila euro con un recupero dei contributi evasi di 61.500 euro. Sospensione dell'attività per le ditte multate, fino alla totale regolarizzazione delle non conformità che sono venute alla luce.

Il volantinaggio avveniva in modo capillare in provincia di Rimini. L'accordo era attivo tra agenzie di marketing e ditte della grande distribuzione organizzata. Le agenzie hanno subappaltato il servizio a piccoli operatori economici del settore, con imprese poco strutturate che prendevano l'appalto a prezzi vantaggiosi.