Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:22 - 24 Giugno 2022

Alessia Bolzonetti.





Chiamata azzurra per Alessia Bolzonetti, schiacciatrice della OMAG-MT. L’atleta lodigiana è stata infatti convocata a Milano, su indicazione del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana femminile Davide Mazzanti, per un collegiale di allenamento della Nazionale seniores femminile in preparazione dei campionati europei Under 21 che si svolgeranno a Luglio in Puglia. La società romagnola formula un grandissimo in bocca al lupo da tutta la Società alla sua Alessia.