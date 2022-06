Tavball Rimini Nord, alla coppia Rodrigez/Beneduce la seconda tappa del campionato

Sport

Rimini

| 16:55 - 23 Giugno 2022

La seconda tappa del campionato TavBall Rimini Nord.

La coppia Rodrigez - Beneduce si aggiudicano la seconda tappa del Campionato Tavball di Rimini Nord. Sui campi della Buratella 53 di Viserbella grande spettacolo e avvincenti sfide tra le tantissime coppie iscritte. Livello altissimo e tanta voglia di primeggiare.



A giocarsi la finale tabellone Gold sono Perazzini/Casedei - Rodrigez/Beneduce che regolano gli avversari aggiudicandosi tappa, punti e premi.



Nel Tabellone Silver vincono Chiarabini - Cerretani.



Ultimo allenamento per Monachella, Proverbio, Perazzini, Casadei, Pasquinelli, Quaranta per allenarsi prima della trasferta di venerdi per la Nation Cup 2022 in Austria. Un grande in bocca al lupo alle quattro coppie che difenderanno i colori dell’Italia e San Marino all’importante manifestazione in programma a Graz il 25 e 26 giugno.



Mercoledì 25 giugno ore 16,30 terza tappa al Bagno 40/42 Angelo di Viserbella