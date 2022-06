Attualità

Rimini

| 16:09 - 23 Giugno 2022

Bolletttino Covid 23 giugno 2022.



Sono 496 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini, nei primi quattro giorni della settimana sono stati 1517. La scorsa settimana furono 904. Salgono a 4 i ricoverati in terapia intensiva (+1), non si registrano decessi.



In regione i decessi sono cinque. I nuovi casi sono 4170. Sul fronte ricoveri nei reparti Covid sono 776 (+19), in terapia intensiva scendono a 28 (-1) a fronte di 2 nuovi ingressi e una dimissione.