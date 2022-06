Notte Rosa, sindaco Rimini: 'supereremo presenze pre Covid'

Attualità

Rimini

| 15:33 - 23 Giugno 2022

Notte Rosa a Rimini (foto di repertorio).



È la prima Notte Rosa della Romagna dopo l'emergenza sanitaria e secondo il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che è anche presidente dell'ente turistico Visit Romagna, ci sono tutte le condizioni per superare i numeri di presenze del 2019, l'ultimo anno pre-Covid.



"Stiamo vedendo davvero un po' in tutta la Romagna una quantità di prenotazioni straordinaria, superiore a quelle del 2019 - ha detto il primo cittadino a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento a Rimini - Un po' tutti gli albergatori ci stanno confermando questo dato. Quindi è evidente che sarà una Notte Rosa ancora più partecipata degli anni di pre-pandemia". "Ho fatto un giro" tra gli operatori turistici e "ci sono tante prenotazioni, ci aspettiamo alti numeri", ha confermato la sindaca di Cattolica Franca Foronchi.



I contagi da coronavirus stanno risalendo anche in Romagna. Nelle ultime due settimana c'è stata un'inversione di tendenza della curva di infezioni, ma l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini non teme ripercussioni sulla stagione. La risalita "non ci preoccupa per l'estate. Naturalmente quando c'è una recrudescenza del fenomeno bisogna monitorarlo", ha detto. "Il dato più significativo è quello degli ospedali che sono in una situazione normale e tranquilla". "Certamente il Covid non è ancora stato sconfitto, quindi dobbiamo tenere la guardia sempre molto alta", ha sottolineato l'assessore, per il quale il weekend 'rosa' "sarà il preludio di una straordinaria estate". "Siamo contenti soprattutto perché abbiamo ritrovato la nostra anima", ha affermato Corsini precisando che la Notte Rosa "è un modo per comunicare i nostri valori, la nostra identità, la forza di un distretto turistico".



"Riccione c'è e ci sarà" per la Notte Rosa, ha ribadito la neo sindaca Daniela Angelini, chiarendo implicitamente il cambio di passo rispetto alla precedente amministrazione comunale che è sempre stata critica verso la manifestazione.