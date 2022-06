Con la Pink Night ritorna anche "Un Mare di Rosa": il programma

Eventi

Rimini

| 15:10 - 23 Giugno 2022

Foto di repertorio "Un Mare di Fuoco", eventi dell’1-2 luglio 2022.

Presentato al Grand Hotel il programma di “Un Mare di Rosa”, la manifestazione ritorna a prendersi la spiaggia di Rimini Sud, anche quest’anno, dopo due edizioni di grande successo. La festa dei bagnini organizzata dal 2020 in occasione della Settimana Rosa prevede due serate consecutive di divertimento e relax sulla battigia della spiaggia, tra il bagno 1 e il 150, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 luglio.



Degustazioni a riva con Un Mare di Vino - Da anni l’appuntamento più romantico

del palinsesto riminese, “Un Mare di Vino” verrà riproposto per quest’estate tra i bagni

47 e 65 con i percorsi degustazioni delle migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori

dei Colli di Rimini. I coupon degustazione daranno accesso a tre assaggi per gli ospiti che

potranno scegliere tra le tantissime etichette del territorio allestite a riva, ai punti mescita.

Vini rossi, bianchi, fermi, bollicine: l’eccellenza dei produttori locali farà da protagonista sullo sfondo del mare di notte e della musica dal vivo. Un corner speciale sarà dedicato, al bagno 60, a Rimini Rebola, che ha già esordito in spiaggia a maggio: “Un Mare di Rebola” sarà un lounge dedicato alle 16 etichette del progetto, con sedute, cuscini e sommelier. Alternati ai punti mescita, i punti musicali, quest’anno a netta maggioranza “pink”: si esibiranno, tra gli altri, Veronica Villa, giovane cantante riccionese e Laura Benvenuti, che da poco ha pubblicato il suo nuovo singolo “Tempo”; non mancheranno i dj set – al Mare di Rebola la postazione Newbellepoqueproject. Ad accompagnare le degustazioni di vino e di Rebola, lo street food: la Baia del Gusto sarà presenziata dal team Asado con le specialità argentine, gli spiedini di carne, le grigliate e le piade, da mangiare durante la passeggiata al chiaro di luna, con i piedi nell’acqua.





Show per famiglie, torna Un Mare di Fuoco- Non sarebbe notte rosa senza gli spettacoli infuocati più celebre di Rimini: saranno sparse dal bagno 1 al bagno 150, le

dieci Baie degli artisti di Un Mare di Fuoco, con un palinsesto di 30 spettacoli totali.

Mangiafuochi, danzatori, contorsionisti, ballerini, ma anche clown, giocolieri e animatori

mascherati saranno presenti nei punti spettacolo e proporranno un programma in tre

repliche di numeri mozzafiato, dall’imbrunire fino a mezzanotte. Il cast vede il grande ritorno dei più amati entertainer come Otto Mix, i Games With Flames e la compagnia La Barraca, ma anche i nuovi esordi, come quello di Morris, che avrà un suo show per la prima volta sulla spiaggia di Rimini. A ridosso di “Un Mare di Vino”, anche il Grande Circo per Famiglie, con i suoi strampalati personaggi e i suoi numeri divertenti. I punti spettacolo si alterneranno alle postazioni musicali e ai punti mescita, invadendo la passeggiata a riva con un mare di possibilità di intrattenimento per una serata piacevole e rilassante a un passo dal mare.



L’esordio della prima mostra di sempre sulla riva del mare - La serata di esordio di “Un Mare di Rosa” conta di un altro evento nell’evento: il “vernissage” della prima mostra di sempre allestita sulla riva del mare, La Vita Dolce. La Vita Dolce è un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume “Rimini di pietra, nuvole e sale”, di Gianni Donati e Pio Sbrighi.



Spazio allo sport: Camminata Metabolica...Beach and Love edition- In occasione delle due serate di “Un Mare di Rosa”, arriva anche “Un mare di Energia” in versione Beach&Love. I trainer impegnati nel tour di allenamenti promozionali dal bagno 1 al bagno 150 per tutta l’estate, saranno presenti la sera del 1° luglio per delle sessioni -esibizioni di Camminata Metabolica sulla riva, facendosi spazio tra “Un Mare di Vino” e “Un Mare di Fuoco”. La Camminata Metabolica sta conquistando la spiaggia, fine settimana dopo fine settimana, grazie alla semplicità degli esercizi e all’individualità degli allenamenti, pur essendo collettivi: i trainer parlano ai partecipanti in cuffia e ognuno può seguire i movimenti a seconda delle proprie capacità e delle proprie esigenze.



7 km di lucine e fuochi d’artificio - L’allestimento romantico e suggestivo delle lucine che segnano il percorso sulla sabbia prenderà vita su 7 km per entrambe le serate di evento: un’unica catena incornicerà la riva, dal bagno 1 al bagno 150, parallelamente al mare.