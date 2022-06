Montegridolfo, al via restauro dell'affresco della Chiesa di San Rocco

Attualità

Montegridolfo

| 14:57 - 23 Giugno 2022

L'affresco della Madonna con il bambino.



Entro la fine del mese di giugno a Montegridolfo prenderà inoltre avvio un altro importante progetto: il cantiere scuola per il restauro dell'affresco rinascimentale della Chiesa di San Rocco in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna.



Si tratta di un nuovo intervento, dopo quello che lo scorso anno ha riportato al suo originale splendore l’altro affresco della chiesa, anch’esso raffigurante la Madonna in trono col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano. Un’operazione di particolare complessità, che a causa delle necessarie impalcature avrebbe potuto portare alla chiusura temporanea della chiesa, ma che invece, con la convenzione stipulata con l’Università di Bologna, potrà permettere mediante il cantiere-scuola, ai visitatori e curiosi di accedere alla chiesa e di assistere dal vivo ai lavori portati avanti dai docenti e dagli studenti della scuola di restauro, lasciando ai fedeli inalterata la funzione a luogo di culto.



"Questo restauro è la dimostrazione di una amministrazione comunale attenta non solo ai progetti temporanei ma che pone concreta attenzione alla conservazione del suo patrimonio culturale", spiega l'amministrazione comunale in una nota.