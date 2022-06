Street Tutor, i custodi della movida di Rimini in azione anche nel prossimo weekend

Attualità

Rimini

| 14:59 - 23 Giugno 2022

Foto di repertorio.



E' previsto anche in questo fine settimana, a Rimini, il servizio di prevenzione e controllo messo in campo dagli street tutor, gli addetti specializzati coinvolti nel progetto sperimentale di prevenzione integrata per il miglioramento della vivibilità e sicurezza della città.



Saranno impiegati nelle serate di venerdì e sabato prossimo (24-25 giugno), concentrandosi nelle zone di piazzale Boscovich, lungomare Tintori e lungo viale Vespucci, tra le aree individuate di concerto con la Prefettura come quelle "maggiormente sensibili" anche perché altamente frequentate negli orari serali e notturni.



"Il servizio, svolto da operatori qualificati e appositamente formati - facilmente identificabili - ha come effetto immediato quello di aumentare la sicurezza percepita, in quanto si tratta di persone che si fanno vedere, danno informazioni, intervengono nelle situazioni pericolose o a rischio e possono essere di supporto. Questi operatori inoltre conoscono già la zona, sanno come muoversi e in queste serate sono entrati in contatto con i gestori dei locali della zona, nell'ottica di stringere rapporti di collaborazione per il proseguo della stagione", evidenzia in una nota l'amministrazione comunale.