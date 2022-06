Baseball, San Marino: sfida alla Fortitudo al Falchi

Sport

Repubblica San Marino

| 14:09 - 23 Giugno 2022

E' la seconda giornata di intergirone e il calendario propone una sfida abituale, negli ultimi anni, per il San Marino Baseball. Abituale ad alti livelli ma non così frequente. Si va in casa della Fortitudo Bologna, al “Gianni Falchi”, ed è la prima volta quest’anno che le due squadre si incontrano. Ci si ritrova dopo la finale scudetto 2021 per tre partite decisamente importanti ai fini della classifica dei due gironi. Si gioca domani sera, venerdì 24, alle 20, poi doubleheader sabato 25 alle 15.30 e alle 20. Gara1 sarà trasmessa in diretta su Fibstv, MS Sport e MS Channel.



L’Unipolsai è al momento imbattuta: 14 vinte e 0 perse nella prima fase, 9-0 in questo inizio di seconda con sweep ai danni di Campidonico Torino, Hort@ Godo e Spirulina Becagli Grosseto nel raggruppamento B1 (rinviato il trittico col Parmaclima).



San Marino, che è a quota 9-3 nel girone A1, cerca di mettere fieno in cascina per distanziare le dirette rivali. Non ci sarà Lino, partito per il Messico (Guerreros de Oaxaca), mentre sono in arrivo Dimitri Kourtis e Angelo Palumbo.



Doriano Bindi, come va considerato questo trittico alla vigilia?

“Sono partite chiaramente importanti ma ancora non decisive per quella che sarà la prosecuzione della nostra estate. Ci sono ancora tante gare da giocare in questa seconda fase”



Qual è la tua valutazione su Bologna?

“Per quanto riguarda la squadra di quest’anno, valuteremo la loro forza sul campo, come sempre. È chiaro che il fatto di non aver mai perso è un segnale preciso del loro livello, ma stiamo a quanto dirà il campo, inning dopo inning. Più in generale, è chiaro che storicamente Bologna è sempre una squadra buona in tutti i reparti e che riesce a portare avanti buoni turni in battuta. Sono molto disciplinati e produttivi”



La rotazione dei partenti sarà la stessa della scorsa settimana?

“Tendenzialmente sì, con Quevedo primo a salire sul monte e poi di seguito gli altri. Siamo pronti”





Intergirone, le gare in programma: Bologna – San Marino, Torino – Nettuno, Godo – Collecchio, Grosseto – Parma.



CLASSIFICA GIRONE A1: San Marino 9-3, Parma 5-2, Collecchio 3-7, Nettuno 4-8.

CLASSIFICA GIRONE B1: Bologna 9-0, Torino 6-6, Grosseto 4-8, Godo 3-9.