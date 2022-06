Famiglia di noto medico santarcangiolese dona una nuova biblioteca a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:27 - 23 Giugno 2022

Mauro Ioli durante il taglio del nastro (foto G.Salvatori).



E’ stata inaugurata ieri pomeriggio (mercoledì 22 giugno) a Palazzo Buonadrata di Rimini, con il pubblico delle grandi occasioni, la nuova biblioteca Malaguti, frutto della donazione che la famiglia dell’eminente medico santarcangiolese ha voluto fare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini affinchè il pregevole lascito librario non vada disperso.



“E’ un onore per la Fondazione conservare e valorizzare questo importante bene culturale” – ha detto il presidente Mauro Ioli. “Attraverso i fondi Campana ed ora anche Malaguti, mettiamo a disposizione degli studiosi, dei ricercatori e di quanti amano le materie umanistiche una ricchissima documentazione che rappresenta anche una memoria storica di primario rilievo per la crescita culturale delle nostre comunità locali”.



In un salone Buonadrata quanto mai pieno di personalità della cultura, gli studiosi Simonetta Nicolini, dell’Università di Bologna, e Alessandro Giovanardi, dell’ISSR di Rimini, hanno messo a fuoco sia la figura del Dottor Malaguti, sia i contenuti della sua raccolta di volumi, articoli, documenti e carte che ora ha trovato ‘casa’ e fruibilità presso un’apposita sala del Palazzo.



Antonio Malaguti (1894 – 1977), notissimo primario dell’Ospedale di Santarcangelo, fu una brillante figura di medico umanista, erudito, cultore della storia della medicina, capace di cimentarsi e dilettarsi di letteratura, filosofia, poesia, teatro e culture dialettali.



La sua notevole Biblioteca registra volumi d’interesse umanistico e di storia e cultura della medicina. Particolarmente rappresentata è la parte dedicata alle antologie letterarie, alle raccolte poetiche, alle edizioni di aforismi di cui Malaguti fu un vero e proprio collezionista.



Tra i periodici, si segnala tra l’altro una ricca serie dei fascicoli de “La Nuova Antologia”, distribuiti tra la fine degli anni Trenta e gli anni Settanta del secolo scorso.



La Biblioteca Malaguti accoglie inoltre una piccolissima parte del fondo Augusto Campana, anch’esso di proprietà della Fondazione, il cui corpus – forte di oltre 25.000 volumi e 15.000 opuscoli - è depositato e custodito presso la Biblioteca Civica Gambalunga.

Di comune accordo con la stessa Gambalunga, si è deciso di lasciare in Palazzo Buonadrata alcuni volumi, corrispondenze e carte di studio, anche per sottolineare il legame che unì i due illustri personaggi. Infatti, Augusto Campana (1906-1995) - grande e versatile studioso, filologo, storico, paleografo, tra i principali maestri del Novecento - fu concittadino di Malaguti e risulta tra i corrispondenti e amici del primario santarcangiolese con cui condivideva interessi e letture.



La nuova Biblioteca Malaguti è stata curata da Alessandro Giovanardi per il riordino e la scelta dei volumi e dall’arch. Carlo Cabassi per la parte allestitiva, ed è una delle realizzazioni che sottolineano la ricorrenza – nel 2022 – dei 30 anni di attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.



È possibile accedere alla Biblioteca Malaguti per visite e consultazioni previo appuntamento (tel. 0541/351611; email: segreteria@fondcarim.it).