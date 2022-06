Montefiore Conca, la criminologa Bruzzone inaugura gli eventi all'arena Raciti

Eventi

Montecchio

| 13:24 - 23 Giugno 2022

Roberta Bruzzone.





Quattro eventi dedicati alla divulgazione e alla cultura (ad ingresso gratuito, inizio 21.15) sono stait organizzati a Montefiore Conca, nella location dell'arena Raciti. Tra i protagonisti la criminologa Roberta Bruzzone, il giornalista e scrittore Mauro Valentini, l'astronauta Umberto Guidoni e il filosofo Umberto Galimberti. Quattro momenti per riflettere e pensare su argomenti di attualità e i grandi temi della nostra esistenza.



8 Luglio Presentazione del libro “Favole da incubo” (Roberta Bruzzone, criminologa – Emanuela Valente, giornalista). Dieci casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Un’analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per comprenderli e sconfiggerli. Solo attraverso un necessario e profondo cambiamento culturale sarà possibile mettere fine alla violenza di genere.



10 Luglio Presentazione del libro di Marina Conte “Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini”, narrazione di Mauro Valentini. Mauro Valentini e Marina Conte ripercorrono tutto quello che è accaduto nella tragica notte del 17 maggio 2015 in cui Marco, viene improvvisamente colpito da un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Con loro c’è tutta la famiglia di lei. Dal momento dello sparo al suo arrivo al posto di primo soccorso passeranno 110 interminabili minuti, un ritardo che determinerà la morte di Marco. Il “Caso Vannini” irrompe così sui giornali e nelle televisioni di tutta Italia. Troppe sono le cose che da subito non tornano.



15 Luglio Incontro con l’Astronauta Umberto Guidoni. Una serata dedicata alle meraviglie dello spazio raccontate dall’astronauta Umberto Guidoni.



23 Luglio Incontro con il Prof. Umberto Galimberti; “La condizione giovanile oggi”. Il noto Filosofo, accademico e psicoanalista affronterà diversi temi legati ai giovani e alle difficoltà che sono emerse a seguito della pandemia. Si parlerà di educazione, scuola e del delicato compito degli adulti nella crescita delle nuove generazioni come genitori, insegnanti e come società nel suo complesso. Un importante momento di analisi e confronto, insieme ad uno dei più grandi pensato.