Viserba, per Sganassau Cabaret arriva Giusy Zenere

Eventi

Rimini

| 13:21 - 23 Giugno 2022

Giusy Zenere.



Nell'ambito della rassegna "Sganassau cabaret" proposta dal comitato turistico di Viserba, venerdì 24 giugno, in piazza Pascoli, si esibirà Giusy Zenere.

Attrice comica, cabarettista e conduttrice radio-tv, Giusy svolge da tempo attività artistica in diversi contesti e sempre con grande successo di pubblico.

Famosa la sua partecipazione, nel 1995, al programma televisivo di Canale 5 "La sai l'ultima" con Gerry Scotti e Paola Barale, dov'è stata l'unica artista donna a vincere e poi tornare come ospite in tante edizioni successive interpretando personaggi come "la poliziotta' e "la sposa in cerca del marito".