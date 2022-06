TuttoSantarcangelo in uscita: in evidenza gli eventi estivi della città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:38 - 23 Giugno 2022

Piazza Ganganelli.



Tutti gli eventi dell’estate, il saluto alla città del nuovo direttore artistico di Santarcangelo Festival, lo speciale sul Giro d’Italia e i progetti per la città recentemente approvati: questi i temi del nuovo numero di TuttoSantarcangelo in consegna alle 9mila famiglie santarcangiolesi.



Il secondo numero dell’anno del periodico dell’amministrazione comunale si apre con il calendario degli eventi estivi, che quest’anno raddoppia e raggiunge anche le frazioni con settanta serate di eventi e iniziative organizzate da Amministrazione comunale, Città viva Santarcangelo, Pro loco Santarcangelo e altre associazioni del territorio. Dopo i lavori del Consiglio comunale per l’approvazione del consuntivo di bilancio 2021 e il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, un approfondimento ripercorre i momenti salienti del Giro d’Italia che il 18 maggio scorso ha visto Santarcangelo città di tappa per l’11esima gara.



Il Pnrr apre invece la pagina successiva: la notizia è il finanziamento di un progetto che unisce riqualificazione e finalità sociali. Due caselli della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino saranno infatti ristrutturati e destinati ospitare persone diversamente abili o in povertà estrema. A seguire, il piano della Polizia locale di vallata per affrontare l’estate in sicurezza, il progetto urbanistico per la via Emilia Ovest – che porterà alla città ciclabili e aree verdi lungo la statale – e la rotatoria a San Vito, tra le vie Tosi, Antica Emilia e SP136 “Santarcangelo Mare”.



Nelle pagine dedicate alla cultura e agli eventi, prosegue dalla prima il saluto di Tomasz Kireńczuk alla città, con una breve presentazione dell’edizione 2022 di Santarcangelo Festival e un invito alla partecipazione. Dopo il teatro, e gli eventi della rassegna estiva, chiudono la sezione culturale gli appuntamenti di biblioteca e musei tra gruppi di lettura, laboratori, burattini e incontri.



Come di consueto in concomitanza con l’approvazione dei principali strumenti finanziari, in ultima pagina il giornale si chiude con gli interventi dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Oltre alla versione cartacea, è possibile consultare il giornale in versione digitale nella sezione dedicata del sito internet istituzionale (www.comune.santarcangelo.rn.it/comune/tuttosantarcangelo).