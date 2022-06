Calcio Eccellenza: doppio colpo Pietracuta. Arrivano Gregori e Bellavista

Sport

Pietracuta di San Leo

| 12:37 - 23 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Doppio colpo per l’attacco del Pietracuta che si appresta ad affrontare da esordiente il campionato di Eccellenza. Sono Emanuele Gregori e Matteo Bellavista i giocatori che completeranno la prima linea rossoblu, già composta dai confermati Galli, Louati, Tomassini e dal capitano Gianni Fratti.



Con l’innesto dei due nuovi attaccanti, la dirigenza pietracutese ha voluto rendere il proprio settore offensivo completo e competitivo, in vista di una stagione lunga e ricca di appuntamenti ravvicinati.

Gregori, classe ’95, ha svolto la sua carriera prevalentemente tra le fila del Vallesavio, della Sampierana e del Due Emme 1992 di Mercato Saraceno, dove si è segnalato per le ottime doti realizzative. Nella scorsa stagione ha partecipato al campionato sammarinese, indossando la casacca della Fiorita.



Bellavista, classe ’94, si è formato e maturato calcisticamente in ambito bellariese: nel Torre Pedrera, nell’Igea Marina e nel Bellaria, distinguendosi per le precoci caratteristiche di leadership.



Ora l’attenzione del DS Sandro Conti e dei suoi collaboratori si rivolgerà agli altri settori del campo, dove si segnalano trattative già molto avanzate.



"La Curva fiume, insieme a tutti gli sportivi pietracutesi, danno il benvenuto a bomber Gregori e al folletto Bellavista, in attesa di vederli indossare la casacca rossoblu", spiega la società in una nota.