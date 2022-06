Meteo: continua il caldo intenso, nel weekend minime più basse

Attualità

Rimini

| 12:26 - 23 Giugno 2022

Continua il periodo caratterizzato dall'anticiclone nord-africano e dal caldo intenso. Il fine settimana non vedrà picchi termici particolarmente elevati (non oltre +33°C/+34°C) mentre l'inizio della nuova settimana riporterà la colonnina di mercurio sui +35°C/+36°C. Cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare, nell'ottica di un lieve sollievo notturno, una maggiore escursione termica nelle giornate di sabato e domenica, con minime fin sui +17°C/+19°C.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 24/06/2022 ore 10:30



Venerdì 24 giugno 2022



Stato del cielo: sereno al mattino, salvo il transito di innocue velature. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso anche nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +23°C, massime comprese tra +29°C e +34°C.

Venti: moderati, da Sud-Ovest su entroterra e collina, da Sud/Sud-Est lungo la fascia costiera. Tra tardo pomeriggio e sera la ventilazione di Garbino guadagnerà anche la linea di costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 25 giugno 2022



Stato del cielo: parzialmente velato al mattino, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, sereno in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese fra +17°C e +22°C, massime comprese fra +27°C e +32°C.

Venti: deboli-moderati da Sud-Ovest nell’interno e da Sud-Est lungo la fascia costiera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 26 giugno 2022



Stato del cielo: sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +16°C e +21°C, massime comprese tra +28°C e +32°C.

Venti: deboli da Est/Sud-Est con locali rinforzi pomeridiani sulla fascia costiera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana esordirà all’insegna dello stesso copione meteorologico. Anticiclone nord-africano e temperature molto elevate per il periodo: massime sui +35°C/+36°C nell’entroterra riminese lunedì 27 e martedì 28 giugno.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

