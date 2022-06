Misano Adriatico, più di 100 classi hanno frequentato la Biblioteca Comunale

Attualità

Misano Adriatico

| 11:57 - 23 Giugno 2022

Studenti in biblioteca.

Con la fine dell'anno scolastico è tempo di bilanci per la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico. Sono stati tantissimi gli studenti, di tutte le età, che l'hanno frequentata con continuità o vi si sono rivolti anche solo una volta dall'inizio dell'anno. Importante, in questa ottica, è la collaborazione tra biblioteca e scuola, impegnate insieme in una sorta di "alleanza della lettura".



Più di 100 classi, per un totale di circa 2500 bambini e ragazzi, sono entrati in biblioteca per visitarla, prendere libri a prestito, assistere a letture e incontri organizzati.



Appuntamenti che confermano l'importanza di questa collaborazione. Perché i libri sono importanti "palestre di vita", dove i giovani possono sperimentare emozioni, paure, desideri e trovare gli strumenti per capire il mondo che li circonda.



Fine della scuola, ma non fine delle attività: la biblioteca continuerà ad essere aperta tutta l'estate per offrire tanti laboratori, spettacoli e soprattutto libri nuovi e avventurosi da leggere sotto l'ombrellone.